ŁKS zwolnił Kazimierza Moskala. Drużynę przejmie Piotr Stokowiec?

Nieoficjalnie wiadomo, że działacze ŁKS rozmawiali z dwoma kandydatami do zastąpienia Moskala. Pierwszy i najpoważniejszy z nich to 51-letni Piotr Stokowiec, drugi to 51-letni Leszek Ojrzyńsk.

Piłkarze ŁKS , po jedenastu kolejkach sezonu, są czerwoną latarnią rozgrywek. Bilans drużyny z al. Unii jest fatalny, bowiem zespół przegrał aż osiem spotkań, tylko dwa razy wygrał i raz zremisował. Żenujący jest również bilans bramkowy dwukrotnych mistrzów Polski. ŁKS zdobył tylko sześć goli, co jest najgorszym wynikiem w krajowej elicie. Jeśli natomiast chodzi o stracone gole, to także łodzianie są w „czołówce”. Ełkaesiacy dali sobie strzelić 19 bramek, a gorsi są jedynie inni beniaminkowie tego sezonu - Puszcza Niepołomice - 22 i Ruch Chorzów - 20.

Wszystko wskazuje na to, że ostatecznie działacze postawili na Stokowca. To były szkoleniowiec Wigier Suwałki, Polonii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Zagłębia Lubin i Lechii Gdańsk (w sezonie 2018/19 doprowadził drużynę do 3. miejsca w ekstraklasie, co jest powtórzeniem najlepszego wyniki w historii klubu z 1956 roku. W 2019 roku Lechia pod jego wodzą zdobyła Puchar Polski oraz Superpuchar Polski). Z „Miedziowymi” miał dwie przygody, druga między grudniem 2021 a listopadem 2022 roku.

Ostatnim jego klubem było Zagłębie Lubin. Z posadą pożegnał się po niespełna roku. 8 listopada 2022 r. przestał pełnić funkcję trenera tej drużyny. W 33 meczach uzyskał średnią 1,15 punktu na mecz. To fatalny wynik, który sprawił, że Zagłębie musiało bronić się przed spadkiem. Od tamtej pory urodzony w Kielcach 51-letni trener był bezrobotny.