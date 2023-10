Piłkarze Widzewa przygotowują się do meczu ze Stalą Mielec. Łodzianie muszą zachować maksymalną koncentrację

To wystarcza do zajmowania jedenastej pozycji w ligowej stawce. Co na pewno nie sprawia, że ktokolwiek w szeregach czterokrotnych mistrzów Polski może mówić o jakimkolwiek komforcie. Do tego jeszcze naprawdę bardzo daleka droga, najeżona istnym torem przeszkód.

Cóż, wypada mieć nadzieję, że łódzka drużyna przekonała się już, iż błędy, które na przykład na zapleczu ekstraklasy mogły uchodzić na sucho, w krajowej elicie są niezwykle bolesne. Niestety, ale taka jest rzeczywistość. Można wszystko przeanalizować, rozpisać sobie „role” na murawie, teoretycznie wiedzieć o przeciwniku niemal wszystko. Cóż jednak z tego, skoro hojnie rozdaje się kuriozalne prezenty, jak Widzew czynił to ostatnio na stadionie w Gliwicach. Wtedy nic już nie może pomóc

We wtorek widzewiacy ćwiczyli na jednym z boisk Łodzianki, natomiast po południu pracowali w siłowni. Na środę sztab szkoleniowy zaplanował zajęcia na głównej płycie przy al. Piłsudskiego, natomiast w czwartek oraz w piątek zespół ma wrócić na Łodziankę.