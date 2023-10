Piłkarze Widzewa po porażce z Piastem Gliwice. Teraz łodzianie już naprawdę muszą wyciągnąć wnioski

Przed trenerem widzewiaków trudne wyzwanie. Tym razem naprawdę trzeba bowiem wyciągnąć wnioski po porażce w Gliwicach 2:3, nie zaś tylko ograniczyć się do słownych deklaracji, że się to zrobi. To z pewnością nie wystarczy.

Myśliwiec nie będzie mógł skorzystać z usług Fabio Nunesa oraz Jordiego Sancheza, którzy będą pauzować za żółte kartki. W prowadzonej przez trenera Kamila Kieresia Stali zabraknie Piotra Wlazły. Fani czterokrotnych mistrzów Polski powinni pamiętać tego zawodnika. Przed kilkunastoma laty reprezentował on bowiem barwy łódzkiego klubu

Ostatnio po raz pierwszy mielczanie na swoim boisku nawet nie zremisowali, ulegając Koronie 2:3 (1:2) po golach Krystiana Getingera (33, karny) i Berta Esselinka (90+4, głową).