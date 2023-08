Piłkarska ekstraklasa. Drużyna ŁKS bez Hiszpana i Holendra?

Spotkanie trzeciej kolejki piłkarskiej ekstraklasy rozpocznie się na stadionie przy al. Unii o godz. 20.30.

Trudno mówić o udanym początku sezonu w wykonaniu ełkaesiaków. Drużyna prowadzona przez trenera Kazimierza Moskala w dwóch pierwszych kolejkach grała na wyjazdach i za każdym razem wracała do domu na tarczy.

Łodzianie przegrali na inaugurację w Warszawie z Legią 0:3, a w piątek ulegli w Gliwicach Ruchowi Chorzów 0:2. W ostatnim spotkaniu musieli sobie radzić bez dwóch czołowych zawodników, kontuzjowanych Kamila Dankowskiego i Pirulo. Jakby tego było mało, już w pierwszej połowie spotkania urazu doznał Kay Tejan. To na pewno nie ułatwia szkoleniowcowi przygotowań do kolejnej ligowej batalii.

W ŁKS twierdzą, że Dankowski powinien powrócić do składu na piątkowy mecz. Nadal pod znakiem zapytania stoi występ hiszpańskiego skrzydłowego i holenderskiego napastnika.

Problemy ze zdrowiem zawodników ma także Kamil Kuzera, szkoleniowiec Korony. Od poniedziałku do treningów powrócił Piotr Malarczyk. Do zespołu dołączył też Kyryło Petrow. Dłużej potrwa jednak przerwa Dawida Błanika i Bartosza Kwietnia.