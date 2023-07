Piłka nożna. Świderski Cup 2023 na stadionie przy ul. Milionowej w Łodzi. Emocje 26 i 27 sierpnia

Łącznie w turnieju weźmie udział blisko 450 młodych piłkarzy marzących o zawodowej karierze i występach w reprezentacji Polski.

Kilka lat temu podobny cel, jak uczestnicy turnieju, miał Karol Świderski patron wydarzenia. Karol to wychowanek klubu z Milionowej 12 w Łodzi. Jemu udało się występować w kadrze Polski. Liczymy, że wśród uczestników naszego turnieju znajdzie się kolejny reprezentant naszego kraju. Cieszy nas, że z roku na rok drużyn chętnych do udziału przybywa. Jest to dobra ocena jaką wystawiają kluby turniejowi. Widzimy również duże zainteresowanie firm lokalnych wyrażających chęć pomocy przy organizacji. Jesteśmy wdzięczni za każde okazane wsparcie - mówi Robert Szwarc, dyrektor sportowy AKS SMS Łódź