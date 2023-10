Pierwszy z najstarszych tramwajów Pesa kupionych do obsługi tzw. ŁTR opuścił halę remontową MPK

W Zakładzie Techniki łódzkiego MPK zakończyła się modernizacja pierwszego z 10 tramwajów Pesa 122N, które przewoźnik zakupił w 2008 roku do obsługi tzw. Łódzkiego Tramwaju Regionalnego, czyli ciągu Zgierska - Zachodnia - Kościuszki- Piotrkowska- Pabianicka. Tramwaje te kończą właśnie 15 lat eksploatacji, a to dobry moment na ich remont i odnowienie. Pierwsza Pesa po liftingu wyjechała właśnie na tory. Po jazdach próbnych będzie woziła pasażerów na liniach 10,11,12,18 i 19. Tramwaj został przypisany do zajezdni na Chocianowicach i tam, po zakończeniu jej przebudowy, ma trafić. Do tej pory tego typu Pesy stacjonowały w zajezdni na Telefonicznej.