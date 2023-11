Pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Łodzi o odszkodowanie za podanie pacjentce w trakcie procedury in vitro zarodków innej pary

Zobacz ZDJĘCIA

Dziś (8 listopada) na pierwszej rozprawie w Sądzie Okręgowym adwokat reprezentujący spółkę wystąpiła o wyłączenie sprawy z jawności. Sąd odebrał dane świadków, którzy zostali wezwani na rozprawę i za zamkniętymi drzwiami ustalił ze stronami, że nie wykluczają one zawarcia ugody. Sąd dał stronom na to miesiąc czasu. Wyznaczył także termin kolejnej rozprawy (na wypadek gdyby nie doszło do zawarcia ugody) na 6 maja 2024 r. Wtedy też - jak poinformowała sędzia Katarzyna Bielczyk - zostanie rozpatrzony wniosek o ewentualne wyłączenie sprawy z jawności.

Strony nie komentowały ewentualnej ugody. Mecenas strony pozwanej nie chciała rozmawiać z mediami o sprawie twierdząc, że nie jest do tego uprawniona.

Dziś spółka przesłała do mediów komunikat dotyczący sytuacji, która doprowadziła do procesu. Publikujemy go w całości.

"W Klinice Płodności Salve Medica, 31 marca 2021 roku, doszło do błędu ludzkiego podczas procedury medycznej. Błąd nie tylko został od razu rozpoznany, ale również od razu wdrożono działania naprawcze, aby uniknąć konsekwencji oddalonych w czasie. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich organów nadzorczych. Wdrożono dodatkowe procedury w celu uniknięcia powtórzenia pomyłki.

Dla dobra naszych Pacjentów, na tym etapie prowadzenia sprawy przez sąd, Klinika Płodności Salve Medica, nie udziela żadnych informacji. Rozprawa została odroczona do 6 maja 2023 r. Po zakończonej rozprawie, oficjalne stanowisko Kliniki zostanie przekazane do informacji publicznej".

W Polsce pierwszą procedurę in vitro wykonano w 1989 r w Białymstoku. Od tego czasu dzięki tej metodzie na świat przyszło w Polsce kilkadziesiąt tysięcy maluszków.