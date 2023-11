Piękna Maja Bohosiewicz w bikini na plaży od rana do wieczora! Ze swoim ukochanym na ZDJĘCIACH wyglądają cudownie

Maja Bohosiewicz to młodsza siostra słynnej Sonii. Maja jest obecnie właścicielką własnej marki odzieżowej, szczęśliwą mamą i żoną. Młodsza z sióstr często dzieli się w sieci zdjęciami i różnymi wydarzeniami z życia prywatnego. Ostatnio Maja Bohosiewicz zamieściła zdjęcie z książką, której tytuł był bardzo wymowny. Postanowiła wyznać prawdę o swojej przeszłości, że jest dzieckiem z "DDA", czyli wyrosła z domu gdzie wszechobecny był alkoholizm. Do sieci trafiła relacja gwiazdy, która bardzo zaintrygowała internautów.ZOBACZ GORĄCE ZDJĘCIA Z WAKACJI PIĘKNEJ BOHOSIEWICZ I JEJ MĘŻA - KLIKNIJ DALEJNiestety w krótkim czasie po opublikowaniu zniknęła z sieci, ale wypowiedź gwiazdy przytacza serwis "Pudelek". Pod zdjęciem Maja Bohosiewicz miała napisać:"Jeszcze NIGDY, ale to PRZENIGDY moja skrzynka nie zapełniła się wiadomościami w takim tempie. Nie będę kłamać, od kiedy wrzuciłam tę książkę, mam jakieś 3.000 wiadomości z pytaniem, czy warto lub "o to dla mnie". Dziewczyny: jestem może w 1/3 i książki i WARTO! Chociaż w życiu nie kupiłabym jej sama. Bo przecież... ej?... ja? DDA? Tak, jestem DDA. I na bank nie jest to modne ani fajne. Ale ku*wa jest. Po prostu faktem" - cytuje "Pudelek".ZOBACZ GORĄCE ZDJĘCIA Z WAKACJI PIĘKNEJ BOHOSIEWICZ I JEJ MĘŻA - KLIKNIJ DALEJ

brak