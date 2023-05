Perfumy molekularne, czyli zapach, który zmienia się w zależności od nastroju i pory dnia. Zobacz, jak to działa

Zapachy uniseks - perfumy damskie i męskie w jednej butelce Perfumy molekularne to marka niszowa, a jej zapachy pasują zarówno kobietom, jak i mężczyznom. W Polsce są nowością. Przekonuje się do nich coraz więcej młodych mężczyzn. To wśród nich jeden z zapachów molekularnych Escentrics Molecules 02, którego składnikiem jest skał określenie "gin z tonikiem", czyli syntetyczny.

Perfumy molekularne - jak to działa?

Perfumy z mandarynką

Perfumy nie mają nazw tylko numery od 1 do 5. "Jedynka" występuje w trzech wersjach zapachowych, a bazuje na najbardziej znanej molekule zapachowej Iso E Super. Najbardziej popularne spośród perfum molekularnych są "dwójka" i "trójka". We wspomnianej "dwójce" doświadczony nos rozpozna złotą mandarynkę.

Perfumy dla pań i panów pachnące ciepłym latem

"Trójka" jest świeżym, ziołowym zapachem, a w "czwórce" znajdziemy nuty drzewa sandałowego. Ten zapach spośród zapachów molekularnych jak twierdzą specjaliści najbardziej dopasowujących się do osoby, która go nosi.

Natomiast "piątka" to zapach ciepły, drzewny. Zapach - jak określił go jeden ze specjalistów - lata bez morskiego powiewu.