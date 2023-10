Oto seksowna Mariah Carey! To diva lat 90. Tak wygląda teraz. Co za kształty! ZDJĘCIA 10.10.2023 (red)

Mariah Carey to diva lat 90. Jak wygląda teraz? Co za kształy! ZDJĘCIAMariah Carey to niekwestionowana diva lat 90. Trudno zapomnieć jej największe hity, jak. „Emotions” czy „Someday”. Jak dziś wygląda znana wokalistka i czy w 2022 przypomina dawną siebie?