Oto projekty Budżetu Obywatelskiego w Łodzi. Sprawdź, co zostanie zrobione na Twoim osiedlu

Jesień ma być czasem wykonywania drobniejszych remontów i modernizacji na osiedlowych ulicach i skwerach. Urzędnicy miejscy obiecują, że jeszcze przed końcem roku w wielu lokalizacjach pojawia się ekipy remontowe i zrobią to, czego łodzianie życzyli sobie biorąc udział w budżecie obywatelskim. Chodzi głównie o miejsca parkingowe, nowe chodniki, przejścia dla pieszych, place zabaw czy niewielkie osiedlowe parki.

Zielony Ogród na Retkini

Powstanie zielony ogród na Retkini - w rejonie ulic Kusocińskiego, Bandurskiego i Króla. Inwestycja została podzielona na kilka etapów. Już teraz łodzianie mogą przechadzać się po zieleńcu i odpocząć na jednej z ławek. Wkrótce skwer przetną kolejne alejki. Wzdłuż nich pojawią się rabaty kwiatowe oraz nowe drzewa i krzewy, m.in. kasztanowce, akacje, jabłonie, kaliny i hortensje. Wśród zieleni powstanie zostanie niewielki plac zabaw z piaskownicą, huśtawkami i drabinkami. Przy ścieżkach staną nowe kosze i pojemniki na psie nieczystości oraz dodatkowe ławki. Wieczorami zieleniec rozświetlą latarnie solarne. Ogród powstanie z inicjatywy okolicznych mieszkańców, którzy zgłosili ten projekt do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego i zebrali wystarczającą liczbę głosów. Wartość inwestycji to 466 tys. zł, skwer będzie gotowy jeszcze w tym roku.

Trójkąt Bałucki, czyli plac zabaw, siłownia plenerowa i psi park przy ul. Szklarskiej

Istniejący już plac zabaw zostanie rozbudowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się dodatkowe urządzenia – m.in. huśtawki i bocianie gniazdo. Tuż obok stanie siłownia plenerowa dla dorosłych, którzy niezależnie od pory dnia i nocy będą mogli trenować na przykład na orbitreku, rowerkach czy wioślarzu. Przy ul. Szklarskiej powstanie też psi park — bezpieczny, ogrodzony teren dla czworonogów i ich właścicieli. Zostanie wyposażony w specjalne akcesoria do zabawy i szkolenia psów – m.in. równoważnię, tubę, tor do slalomu i piaskownicę. Zwierzaki będą mogły socjalizować się z innymi czworonogami i załatwiać swoje potrzeby przy „piesuarze”, czyli specjalnej psiej toalecie. Trójkąt Bałucki będzie gotowy jeszcze w tym roku, powstanie z inicjatywy mieszkańców, którzy zgłosili projekt do Budżetu Obywatelskiego. Koszt inwestycji to niemal 400 tys. zł.

Nowy park kieszonkowy na starym Polesiu w rejonie ulic Skłodowskiej-Curie i Kopernika

Zielona oaza powstanie wśród bloków i kamienic stojących w kwartale ulic Łąkowa, Skłodowskiej-Curie, Kopernika i Lipowa. Teren zmieni się w miejsce rekreacji. Pojawią się tam nowe drzewa i krzewy, m.in. jarzęby, magnolie, derenie i bzy. Na dużym trawniku dzieci będą mogły grać w piłkę, obok zasiana zostanie kwietna łąka, która uchroni glebę przed utratą wody. W niewielkim parku staną ławki i latarnie zasilane energią słoneczną. To projekt z Budżetu Obywatelskiego, wart niemal 170 tys. zł. Budowa zakończy się jeszcze w tym roku.

Zielona Oaza na Olechowie.

Przy ulicy Hetmańskiej, między Zakładową a Henryka Brodatego powstanie nowy, zielony skwer. Część istniejącego chodnika zostanie rozebrana, a w miejscu starych płyt posiana będzie trawa. Na zieleńcu pojawi się dwanaście odpornych na miejskie warunki klonów kulistych. Mieszkańcy będą mogli odpocząć w ich cieniu na ławkach, z dala od ulicznego gwaru. Rosnącą wokół zieleń również czeka kompleksowa pielęgnacja. To także jeden z wielu projektów zgłoszonych przez łodzian do Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca tego roku. Miasto przeznaczyło na nią ponad 270 tysięcy złotych.

Oprócz tych zadań zaplanowano cały szereg drobniejszych prac, m.in. ul. Milionowa zyska nowy chodnik, miejsca parkingowe i bezpieczne przejścia dla pieszych do parku im. W. Reymonta. Poprawę nawierzchni zaplanowano z kolei na ul. Łukaszewskiej od Zjazdowej do Nad Niemnem. Nowe oświetlenie pojawi się na ulicach: Jędrowizny, Taborowej oraz Astronautów na odcinku od ul. Zaolziańskiej do Przedszkola Miejskiego nr 106. Wystartowały także prace przy budowie nowego chodnika na ulicy Spartańskiej.

Nowe miejsca postojowe powstaną przy zbiegu ulic: Łokietkówny i Mazowieckiego. Na półmetku jest też budowa miejsc parkingowych wraz z remontem chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego, pomiędzy Kossaka a Tatrzańską.

