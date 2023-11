Oto najpopularniejsze imiona dla dziewczynek, nadane w 2023 roku. Zobacz TOP 10 imion żeńskich w Polsce

Podobnie jak w ubiegłym 2022 roku, w Polsce nie zmieniły się preferencje rodziców jeżeli chodzi o imię, wybierane dla córki. Najpopularniejsze w pierwszej połowie 2023 roku pozostało imię Zofia. Zostało nim obdarzonych aż 2626 urodzonych w tym okresie dziewczynek. Drugim najpopularniejszym imieniem pozostaje Zuzanna. Otrzymało je 2489 dziewczynek. W stosunku do ubiegłego roku z trzeciego miejsca w rankingu najpopularniejszych spadło imię Hanna. Zdetronizowała ją Laura, która zyskała na popularności. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 w polskich urzędach zarejestrowano 2450 dziewczynek o tym imieniu.

Imiona rzadsze, ale zyskujące na popularności

Tuż za pierwszą dziesiątką znalazły się imiona, które w ostatnich latach także utrzymują się w gronie bardzo chętnie nadawanych dziewczynkom. Są to m.in.: Emilia, Amelia, Michalina, Klara, Wiktoria, Helena czy Aleksandra. Ale do łask wróciły na przykład Liliana i Lilianna, Iga, Marcelina, Gabriela, Kornelia czy Łucja. Niektórzy sięgają też do imion tradycyjnych, jakie nosiły nasze prababcie - jak np. Aniela, Melania, Jagna, Janina, Adela czy Franciszka. Wybrano je dla kilkudziesięciu dziewczynek.