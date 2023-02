Najlepsze szkoły podstawowe w Łodzi. Wyniki najnowszego rankingu Wasza Edukacja 2023 SZKOŁY NIEPUBLICZNE

Najlepsze szkoły podstawowe w Łodzi. Znamy wyniki najnowszego rankingu Wasza Edukacja 2023

Które szkoły podstawowe w Łodzi są najlepsze?

Przedstawiamy wyniki najnowszego rankingu 2023, przygotowanego przez portal Wasza Edukacja. Tradycyjnie, jak w poprzednich latach, został on opublikowany na koniec lutego, a zawiera zestawienie wszystkich placówek publicznych i niepublicznych. Może on stanowić wskazówkę dla rodziców, którzy właśnie zastanawiają się nad wyborem szkoły podstawowej dla swoich dzieci. Warto przypomnieć, że każde dziecko w Łodzi ma zagwarantowane miejsce w szkole publicznej, prowadzonej przez miasto, położonej w rejonie miejsca zamieszkania ucznia. Rodzice jednak mają prawo wybrać inną, nierejonową szkołę dla swojego syna lub córki – jeśli po przyjęciu dzieci rejonowych pozostaną w niej miejsca wolne. Mogą też zapisać pociechę do szkoły niepublicznej, dla której organem prowadzącym nie jest samorząd miasta Łodzi.