Oto najbardziej niebezpieczne skrzyżowania 2022 w Łodzi. Policja podsumowała pierwsze 8 miesięcy 2022 roku

Z policyjnych statystyk wynika, że wtorek i w piątek łodzianie tracili kontrolę na drogach w tych dniach dochodziło najczęściej do kraks i wypadków. Wśród 6848 kolizji we wtorek zdarzyło aż 1179, a w piątek 1157. Wśród 579 wypadków na łódzkich drogach 101 miało miejsce w piątek, o jedną mniej (czyli 100) odnotowano we wtorek. W jaki dzień tygodnia było najmniej zdarzeń? W niedzielę. Tego dnia doszło do 144 kolizji i 46 wypadków.