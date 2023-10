Oto łódzcy mordercy, którzy uniknęli kary więzienia. Zamiast "za kratki" trafili na... szpitalny oddział psychiatryczny ZDJĘCIA

Najpierw zgwałcił, następnie brutalnie zabił. 38letnią Małgosię zobaczył dzień wcześniej na ulicy i wtedy postanowił, że następnego dnia ją zamorduje. Czekał na nią o świcie i zaatakował w drodze do pracy. Był nieuchwytny. Po 16 latach od zbrodni sam zgłosił się na policję. Dziś już wiadomo, że Ryszard P., morderca ze Starowej Góry, w chwili zbrodni był całkowicie niepoczytalny. Dlatego prokurator wniósł o umorzenie postępowania i umieszczenie go, tytułem środka zabezpieczającego, w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna zakończyła śledztwo przeciwko 41 – letniemu mężczyźnie.

Po kilku miesiącach od szaleńczego rajdu śledztwo w sprawie zabójstwa 59-latka (taki zarzut usłyszał szaleniec z renault) zostało umorzone. Podczas obserwacji sądowo-psychiatrycznej lekarze uznali go za całkowicie niepoczytalnego. Orzeczono środek zabezpieczający w postaci internacji - umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym dla najbardziej groźnych przestępców (prawdopodbnie trafił do Gostynina, gdzie przebywa obecnie Mariusz Trynkiewicz, seryjny morderca z Piotrkowa)

Po trwającej pół roku obserwacji sądowo-psychiatrycznej, biegi wydali opinię, że 39-latka jest chora psychicznie. Nie może zatem trafić do więzienia. Wydano wniosek o umorzenie śledztwa i skierowaniu morderczyni na terapię psychiatryczną.

Kary za wstrząsający mord uniknęła także 35-letnia pabianiczanka, która podczas wizyty u znajomej na Dolnym Śląsku poderżnęła gardło swojej 4 -letniej córce. Wcześniej próbowała udusić dziecko.

Horror rozegrał się w Dzień Matki 2018 roku. Wówczas Katarzyna G. wraz córką Wiktorią wybrała się do znajomych do Głogowa. Pabianiczanka zapowiedziała wizytę u cioci dziewczynki. Podczas pobytu matka zabrała córkę do kąpieli. I to właśnie w jej trakcie 35-latka dostała ataku i zaczęła topić 4-latkę. Po chwili sięgnęła po noż i poderżnęła gardło córce. O życie 4-latki przez miesiąc walczyli lekarze. Jednak obrażenie były zbyt rozległe, dziewczynka zmarła.