Oto gorące ZDJĘCIA Dominiki Tajner GALERIA! Czy Dominika napisze książkę o Michale Wiśniewskim? 31.10.2023

Córka byłego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego zapytana przez „Pudelka” o to, jak wspomina 7 lat małżeństwa z ekscentrycznym muzykiem, odpowiedziała: - To byłaby rozmowa na całą książkę. Może ją napiszę. Para rozstała się w 2019 roku. Lider zespołu Ich Troje, po zakończeniu czwartego małżeństwa, niedługo potem związał się z inną kobietą. Jak się okazuje, Dominika Tajner po krachu związku z piosenkarzem długo nie mogła dojść do siebie. - Miałam problem z relacjami - przyznała.

Teraz jej partnerem jest znany bokser Mariusz Wach. Utytułowany pięściarz oświadczył się 43-latce, która przyjęła pierścionek i jak twierdzi, jest w 100 procentach pewna co do przyszłe- go ślubu.

W rozmo wie z „Plotkiem” powiedziała jednak, że przy weselnym stole nie będzie miejsca dla Michała Wiśniewskiego, z którym przeżyła aż 10 lat.

Na pytanie, czy zaprosi Michała, odparła: - Nie, po co. Żeby mi zaśpiewał? Myślę, że będę tańczyć pierwszy taniec do innej piosenki.

Wszystko jest już w porządku

Dominika Tajner jeszcze niedawno przeszła bardzo trudne chwile. Była żona Wiśniewskiego jakiś czas temu walczyła z nowotworem piersi. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i wróciła już do pełni zdrowia.