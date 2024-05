Oto BRUNA BIANCARDI i jej szokująca umowa z Neymarem! Może ją zdradzać, ale nie może całować w usta! ZDJĘCIA 24.05.2024 Tomasz Jabłoński

To, co właśnie ujawnili hiszpańscy dziennikarze, nie mieści się w głowie. Otóż BRUNA BIANCARDI, która jest partnerką Neymara i ma z nim dziecko, podpisała z piłkarzem bardzo niecodzienną umowę. Zgadza się w niej na... zdradę! Piłkarz do woli może sobie robić "skoki w bok".