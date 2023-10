Osadzeni chcą pracować za kratkami, chętnie podnoszą kwalifikacje i uczą się nowych zawodów

W październiku kurs zawodowy operatora wózków widłowych ukończyło ośmiu skazanych mężczyzn a kurs malarz osiem kobiet. Kursy zakończyły się egzaminami, które wszyscy uczestnicy zdali otrzymując odpowiednie dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje. Kurs malarza połączony z aktywizacją zawodową pozwolił skazanym na nabycie praktycznych i teoretycznych umiejętności do samodzielnego wykonywania prac w zawodzie malarz. Osadzeni uczestniczący w kursie operatora wózków widłowych od podstaw uczyli się obsługi wózka widłowego, poruszania się nim oraz przenoszenia ładunków przy jego pomocy oraz wymiany butli gazowej wynikającej z rodzaju zastosowanego silnika w pojeździe. Kurs zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez komisję z Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskane uprawnienia zdecydowanie podniosą szanse osadzonych po wyjściu na wolność na znalezienie dobrze płatnej pracy i prowadzenie praworządnego życia w społeczeństwie.

Odsiadywanie wyroku w zakładzie karnym to w powszechnym mniemaniu wczasy na koszt obywateli. W Zakładzie Karnym przy ul. Beskidzkiej zatrudnionych jest większość osadzonych. Pracują zarówno na terenie jednostki, jak i poza nią. Są oceniani jako pełnowartościowi pracownicy, a funkcjonariusze na podstawie rozmów z pracodawcami organizują na terenie jednostki kursy zawodowe dla osadzonych. To forma podnoszenia kwalifikacji jak i zdobywania nowego zawodu, szczególnie ważne dla tych odsiadujących wyroki, którzy na wolności nie zdobyli żadnego zawodu i często nigdy nie pracowali.

Kurs w całości został sfinansowany z środków Funduszu Sprawiedliwości.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to realna szansa na pracę w czasie odsiadywania wyroku oraz większa szansa na znalezienie jej po wyjściu na wolność. To realne korzyści dla skazanego. Pieniądze, które zarabia to m.in. wsparcie najbliższych, możliwość spłaty grzywien, długów i opłacanie alimentów, a także gromadzenie środków na życie na wolności. Nauka i praca mają też walor resocjalizacyjny. Dają osadzonemu pewność siebie i możliwości szukania uczciwej pracy na wolności. Sprzyjają również skróceniu kary.