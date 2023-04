Orientarium w Łodzi. W łódzkim zoo celnicy, policjanci, prokuratorzy, sędziowie szkolą się, jak ścigać kłusowników i handlarzy zwierzętami

Orientarium w Łodzi. Coraz więcej przestępstw przeciw dzikiej przyrodzie

Według raportu WWF Polska takich przestępstw przybywa. Zalicza się do nich kłusownictwo, przemyt, nielegalny handel zagrożonymi gatunkami czy produktami, które są z nich wytworzone. By im skutecznie przeciwdziałać, niezbędna jest współpraca między policją, służbami celno-skarbowymi, prokuraturą i specjalistami w dziedzinie dzikiej przyrody. - Celem tych warsztatów jest edukacja, kształtowanie postaw ekologicznych, a także uwrażliwianie instytucji ścigających przestępców niszczących wspólne dobro, czyli przyrodę. W jednej sali siedzą przedstawiciele administracji celno-skarbowej, policjanci, prokuratorzy, sędziowie. Bez tej współpracy międzyinstytucjonalnej, wymiany doświadczeń skuteczna walka z tą przestępczością jest niemożliwa - mówi Rafał Rzepkowski z WWF Polska.

Orientarium w Łodzi. Prokurator i sędzia wrażliwy i wyuczony ekologicznie

- Uczymy się interpretacji przepisów, ich odniesienia do sytuacji związanej np. ze znalezieniem przemycanych fragmentów zwierząt dziko żyjących bądź zabitych osobników. Uczymy się także wrażliwości na to, że te przestępstwa, choć ich liczba nie jest duża, stały się istotne dla społeczności i naszej przyszłości. Wymieniamy się doświadczeniami co do prowadzonych postępowań, ich specyfiki, trudności z powoływaniem biegłych itp. - mówi Janusz Konecki z Krajowej Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

- Na warsztatach przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości poszerzają wiedzę ekologiczną. Uwrażliwiamy prokuratorów i sędziów, że strata jednego rysia, a zwierząt tych mamy niewiele, dotyczy nie tylko wartości rynkowej jego skóry, ale jest istotna dla środowiska, dla zachowania populacji w kraju. Zabicie samca alfa w grupie rodzinnej wilków oznacza jej rozpad, przestaje być silna, nie jest w stanie skutecznie polować, szuka więc pożywienia u człowieka, powstaje konflikt - dodaje Rafał Rzepkowski z WWF Polska.