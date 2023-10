Opowieść szyta ubiorem, czyli wystawa kostiumów filmowych Izabeli Stronias w łódzkiej galerii

Tą wystawą chcemy pokazać, jak istotnym elementem budowania opowieści teatralnej i filmowej są scenografia i kostiumy. To one ułatwiają widzom wejście do wykreowanego przez aktorów świata – wyjaśnia dr Karolina Grudzińska, kuratorka wystawy „Izabela Stronias. Kostium teatralny i filmowy”.

Dr hab. Izabela Stronias prowadzi Pracownię Kostiumu Teatralnego i Filmowego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Na co dzień zajmuje się tworzeniem scenografii oraz kostiumów teatralnych i filmowych. Pasjonuje ją także malarstwo. Projektuje scenografię i kostiumy do teatru telewizji, teatrów dramatycznych, oper, baletów i filmów fabularnych. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt realizacji filmowych i teatralnych. Współpracowała z reżyserami polskimi, francuskimi, chińskimi oraz niemieckimi. Za swoją twórczość teatralną otrzymała trzy Złote Maski – za kostiumy do spektaklu „Intryga i miłość” (Teatr Jaracza w Łodzi), za scenografię i kostiumy do spektaklu „Kobro” (Teatr Nowy w Łodzi), za scenografię i kostiumy do opery „Semele” (Teatr Wielki w Łodzi). Za kostiumy do filmu fabularnego „Kamerdyner” (reż. Filip Bajon) otrzymała nagrodę Polskiej Akademii Filmowej „Orzeł 2019”.

Ekspozycja w galerii ASP w Teatrze Muzycznym jest jednym z elementów tegorocznego Łódź Young Fashion, które odbędzie się w dniach 16-18 listopada. Złożą się na nią: prestiżowy konkurs Złota Nitka, Gala Dyplomowa Instytutu Ubioru ASP, przegląd filmów modowych Fashion Film Festival oraz cała seria wystaw, warsztatów i innych wydarzeń związanych z modą, rozsianych po całym mieście.