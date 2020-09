Ogromna kolejka do łódzkiego zoo! „Extra weekend” miejskich atrakcji za wysoką frekwencję wyborczą w Łodzi

- Nie spodziewałam się aż tak długiej kolejki - powiedziała zaskoczona pani Joanna, która wraz z córką stanęła na końcu ogonka kończącego się przy zbiegu ul. Krzemienieckiej z ul. Konstantynowską. - No nic, skoro już przyszłyśmy, zobaczymy, jak to się będzie posuwać.

Kolejkowicze będący już przy kasach twierdzili, że stali w kolejce ok. 20-25 minut.

- Jest pogodnie, słońce świeci. Można trochę poczekać, skoro wejść do ogrodu można za złotówkę - pan Leszek nie narzekał. - Szkoda tylko, że Orientarium nie jest jeszcze gotowe. Chociaż kolejka pewnie byłaby dłuższa.

Nie brakowało też chętnych na spacer po Ogrodzie Botanicznym, do którego bilety też są za złotówkę. Kolejek do kas nie było. Zawiedzeni odchodzili od nich jednak rowerzyści - do „botanika” z rowerem wejść nie można, nawet mimo solennych obietnic, że będzie się go prowadziło.