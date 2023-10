Ogród Botaniczny w Łodzi. Ostatnie jesienne spacery w "botaniku". 1 listopada 2023 roku łódzki ogród zamyka się dla zwiedzających

Ogród Botaniczny w Łodzi. Ostatni spacer edukacyjny

Jednak będzie jeszcze okazja, by wejść do ogrodu. W sobotę 25 listopada odbędą się ostatnie z cyklu zajęcia organizowane przez cały sezon w ramach Akademii Różnorodności Ogrodu Botanicznego. Tym razem będzie to spacer i warsztaty, podczas których uczestnicy będą uczyć się rozpoznawać gatunki drzew i krzewów w stanie bezlistnym. Początek o godz. 13, zbiórka przy wejściu do ogrodu od strony ul. Retkińskiej 41 (warunkiem uczestnictwa jest zakup biletu wstępu lub okazanie karty rocznej).