Odważne wyznanie Kasi Skrzyneckiej. - Pewnie, że chciałabym mieć parę kilo mniej ZDJĘCIA

- Pewnie, że chciałabym mieć parę kilo mniej, ale wolę spędzić ten czas z córkami, a nie na siłowni - powiedziała serwisowi „Party”.

- Jak będę mogła, to będę się o to starać, aby w wolnych chwilach trochę się za siebie wziąć. Może mi się to uda, może nie. (...) Zawsze uważałam, że trzeba się po prostu umiejętnie i fajnie ubierać. Nie eksponować tego, co lubimy w sobie mniej, i wyeksponować to, co fajne. (...) Myślę, że trzeba uświadamiać młode dziewczyny, że nie wszystko musi koniecznie być z takiego kanonu, jaki wygładzają aplikacje graficzne w internecie.