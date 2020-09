Odra - ŁKS 0:4. Trener łodzian Wojciech Stawowy spisał się bez zarzutu

Bramki strzelili: Trąbka, Corral, Pirulo, Sekulski.

ŁKS: Malarz - Dąbrowski Sobociński - Wolski, Trąbka (85, Sajdak), Rozwandowicz (69, Tosik), Klimczak - Pirulo, Dominquez (73, Srnić), Ratajczyk - Corral (46, Sekulski)

Trener Odry Dietmar Brehmer mówił przed mecze z pełnym przekonaniem: - Możemy pokonać każdego

Okazało się, że w przypadku ŁKS są to słowa bez pokrycia. Bliższy prawdy, choć te słowa też należy brać z ostrożnością i czekać co przyniesie przyszłość, był komentator Polsatu Sport - Dariusz Kubicki, który na koniec relacji entuzjastycznie stwierdził: - ŁKS potencjał ma ogromny!

To jest warte podkreślenia W pięciu meczach przed spotkaniem z ŁKS piłkarze Odry na własnym boisku nie stracili bramki. To pokazuje, że gole strzelone przez ŁKS mają swoją wagę i wartość.

Nie ma co kryć, nie byłem fanem trenera Wojciech Stawowego, ale za ten mecz należą mu się słowa uznania. Ustawił drużynę tak (w systemie 1- 2 - 4 - 3 - 1), że ta spisywał się nieomal bez zarzutu. Otworzył przestrzeń do dokładnych prostopadłych podań Janowi Sobocińskiemu, który znów zaliczył dobry występ. Umiejętnie zagęszczał środek pola, co pozwoliło uniknąć katastrofalnych błędów w grze defensywnej z ekstraklasowej wiosny.

Dokonał zmian, które wyszły zespołowi na dobre. Rozwandowicz walczył za dwóch, ale gdy się zmęczył, szkoleniowiec to dostrzegł i wpuścił na boisku dającego dobrą zmianę Tosika. Wystawiając w pierwszej jedenastce Corrala, tylko zmotywował Sekulskiego, który gdy wszedł na boisko walczył jak nigdy i swój dobry występ okrasił zdobytym golem.