Od poniedziałku 4 września ulica Frezjowa zostanie otwarta dla ruchu

Będzie lepszy dojazd do osiedli

Właśnie budowa kanalizacji wymagała czasowego zamknięcia ul. Frezjowej, co znacznie utrudniło dojazdy nie tylko do osiedla Mileszki, ale także na Janów i do Nowosolnej. Prace te zaplanowane zostały na wakacje, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu. Zgodnie z harmonogramem roboty właśnie się zakończyły. Od 4 września kierowcy ponownie będą mogli skorzystać z przejazdu ul. Frezjową co umożliwi lepszą komunikację oraz powrót na swoją trasę autobusów linii 54.

Rondo przy Edwarda także poprawi komunikację

Przebudowa przylegającej do Frezjowej ulicy Pomorskiej nadal będzie realizowana. Pozostanie na razie zamknięty odcinek od ul. Arniki do Iglastej oraz punktowe utrudnienia w rejonie ulic Frezjowej i Mileszki. Natomiast łatwiej przejechać będzie również na sąsiednich Stokach, gdzie 1 września otwarte zostanie nowo wybudowane rondo u zbiegu Pomorskiej z ulicami Edwarda i Krokusową.