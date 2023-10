Obrońca piłkarzy ŁKS Adam Marciniak: Naprawdę nie dziwię się rozgoryczeniu naszych kibiców ZOBACZ WIDEO

Doskonale zdaję sobie sprawę, że zagrałem fatalnie w drugiej połowie. To nie kwestia ambicji, czy też braku walki. Ale kwestia umiejętności. Wydaje mi się, że pewnego poziomu po prostu nie da się przeskoczyć. Na ten moment pewien poziom jest dla nas za wysoki. Możemy jedynie ciężko trenować. Wszyscy zawodnicy są za słabi, bo jesteśmy ostatni w tabali i gramy fatalne mecze. Czy to jest piłka nożna, czy też sporty walki, to każdy prędzej, czy poźniej dobija do swojego sufitu. Myślę, że my dobiliśmy do swojego – zakończył Marciniak