Trener piłkarzy ŁKS Piotr Stokowiec: Mogę jedynie przeprosić naszych kibiców, taka gra jest dla mnie nie do przyjęcia

Piotr Stokowiec (trener ŁKS): - Nie oszukamy faktów. Chociaż pierwsza połowa nie zwiastowała katastrofy, mimo tego z naszej lekkiej inicjatywy niewiele wynikało. Ale na pewno nie byliśmy zespołem gorszym od Górnika. Jednak w piłce nożnej liczą się przede wszystkim konkrety. Czy to po bramkach kuriozalnych, czy po naszych prezentach, to jednak Górnik na to zapracował. One były po stronie Górnika. Na pewno jednak nie poddam się mimo, że jest to trudna sytuacja dla klubu, drużyny i dla mnie. Jestem wściekły na to, w jaki sposób nasza gra siadła po drugiej straconej bramce. Tak moja drużyna nie powinna reagować. Nie taki ŁKS chcę widzieć i nie taki ŁKS będziemy oglądać. Ja wiem, że im więcej słów wypowiem, tym bardziej jestem narażony na krytykę. Mogę jedynie przeprosić kibiców. Nasi fani mają prawo czuć się wściekli, bo ten wynik jest jednym wielkim rozczarowaniem. Taka gra jest dla mnie nie do przyjęcia. Trzeba posypać głowę popiołem i wziąć się mocno do pracy