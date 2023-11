Obiad na 600-lecie Łodzi - zobacz, jakie dania królowały na stołach w Gastronomiku FOTO FILM

Zespół Szkół Gastronomicznych Gastronomik we wtorek 21 listopada 2023 wydał jubileuszowy obiad, przygotowany z okazji 600-lecia Łodzi.

- Spotykamy się przy stole wraz zaproszonymi gośćmi, nauczycielami, uczniami, by w ten sposób razem świętować – mówiła Zofia Wrześniewska, dyrektor Gastronomika.

- To jest wyjątkowy moment i już sam fakt, że wspólnie zasiadamy przy stole jest w naszej kulturze symboliczny – podkreślił Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. - Nas łączy Łódź i to, że możemy razem spożyć tradycyjne łódzkie potrawy jest budujące. Cieszę się, że w taki oryginalny sposób świętujemy 600-lecie naszego miasta.

Gastronomik istnieje już blisko 100 lat i przez wszystkie te lata kształci kolejne pokolenia łodzian, które – dzięki swojej pasji poznają, gotują i kultywują także łódzkie tradycje kulinarne.