Nożownik w centrum Łodzi. Młody bandyta dźgnął nożem trzy osoby

Jak ustalili polcjanci, w sobotni wieczór wszyscy bawili się w pubie M3, w dwóch zwaśnionych grupach, pomiędzy którymi dochodziło wcześniej do bójek. Według relacji pokrzywdzonych, gdy wychodzili z pubu podbiegł do nich napastnik i po krótkiej szamotaninie zadał kilka ciosów nożem w okolice brzucha, po czym uciekł w kierunku ulicy Gdańskiej. Kryminalni z śródmiejskiego Komisariatu, oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, wspierani przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP wykonali szczegółowe oględziny, zabezpieczyli szereg śladów kryminalistycznyc, zapisy z kamer znajdujących się nieopodal miejsca zdarzenia.

Do ataku nożownika doszło w miniony weekend - w nocy z soboty na niedzielę (z 23 na 24 września) u zbiegu ul. Struga i al. Kościuszki, gdy troje wspomnianych osób szło w kierunku mieszczącej się tam dyskoteki. Nożem zaatakował ich 21-letni mężczyzna.

21-latek został zatrzymany następnego dnia, w Konstantynowie łódzkim, gdzie mieszka.

- Usłyszał on już kilka zarzutów obejmujących między innymi użycie w bójce niebezpiecznego narzędzia i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z decyzją sądu najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Natomiast jego 21-letni znajomy, usłyszał zarzut udziału w bójce, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 - informuje Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.