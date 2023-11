Nowy człowiek w sztabie trenerskim Widzewa. Nie zgadniecie, czym będzie się zajmował!

O dziś pierwsza drużyna piłkarzy Widzewa Łódź będzie mogła liczyć na wsparcie dietetyka. Funkcję tę obejmie Jakub Sterna.

- Cieszę się, że świadomość, jak ważne jest odpowiednie odżywianie w sporcie ciągle się poszerza - mówił Jakub Sterna, - Jestem szczęśliwy, że będę mógł stać się częścią kubu z niezwykłą społecznością, historią, charakterem i wnieść swoją wiedzę na temat żywienia i suplementacji. Zoptymalizowanie tych dwóch aspektów w pracy sportowca przekłada się na poprawę stanu zdrowia, szybszą regenerację, lepsze wyniki sportowe, większy poziom energii i skupienia, a co za tym idzie ma realny wpływ na jakość gry. Od samego początku mojej pracy będę kładł nacisk na zwiększenie wiedzy we wcześniej wspomnianych kwestiach, aby piłkarze byli przede wszystkim zdrowymi ludźmi cieszącymi się jak najdłużej zawodową grą w piłkę nożną. Serdecznie dziękuję Klubowi za zaufanie w powierzeniu funkcji dietetyka. Praca w takim miejscu to zaszczyt w najczystszej postaci - nowy dietetyk czterokrotnych mistrzów Polski.