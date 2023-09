Nowoczesny sprzęt dla szpitala im. Kopernika w Łodzi od Fundacji DKMS. Kosztował 350 tys. zł i przyda się przy przeszczepach szpiku

Nowoczesny sprzęt za kilkaset tysięcy złotych

Pacjenci Oddziału Hematologii i Transplantologii szpitala Kopernika dzięki wsparciu Fundacji DKMS będą mogli być leczeni z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu za ponad 340 tys. zł, który placówka kupiła dzięki finansowemu wsparciu Fundacji DKMS. Separator komórkowy służący do pobierania komórek macierzystych szpiku z krwi obwodowej, kriostat do przechowywania preparatów celowanej terapii komórkowej CAR-T w parach ciekłego azotu, 4 pompy infuzyjne, a także 2 nowoczesne fotele zabiegowe przeznaczone dla pacjentów/zdrowych dawców poddawanych procedurze poboru komórek macierzystych szpiku oraz fotel do pobierania krwi od dawców podczas badań kwalifikacyjnych już trafiły do oddziału.

- Dzięki darowiźnie od Fundacji DKMS zakupiliśmy aparaturę, która pozwoli sprostać wciąż zwiększającej się liczbie procedur poboru komórek krwiotwórczych i limfocytów na potrzeby transplantacji i terapii komórkowych – mówi dr Mateusz Nowicki, kierownik Pracowni Aferez i Terapii Komórkowych oraz Banku Komórek Krwiotwórczych Szpitala Kopernika w Łodzi.



W Koperniku już przeszczepiają szpik od dawców niespokrewnionych

- Doposażenie naszego Oddziału w nowoczesny sprzęt jest niezwykle pomocne w wysokospecjalistycznym leczeniu naszych pacjentów i pozwoli sprostać zwiększającej się rokrocznie ilości pobrań komórek krwiotwórczych. Jest to niezwykle ważne w obliczu planowanego, dwukrotnego zwiększenia liczby łóżek w 2024 r. – podkreśla prof. Agnieszka Wierzbowska, kierownik Oddziału Hematologii i Transplantologii – Kliniki Hematologii.

W tym roku Oddział Hematologii rozpoczął wykonywanie alogenicznych transplantacji od dawców niespokrewnionych u pacjentów z nowotworami krwi. Do września wykonano już 4 alotransplantacje, z czego u dwóch pacjentów dawcami były osoby z rejestru prowadzonego przez Fundację DKMS. Do końca listopada planowane jest wykonanie kolejnych 5 alotransplantacji u pacjentów tego oddziału.