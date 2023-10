Nocny wypadek na ul. Rzgowskiej. Pijany kierowca wjechał... do sklepu z odzieżą używaną Lila Sayed

Około dwa promile alkoholu w organizmie miał 49-latek, który w środku nocy z soboty na niedzielę (z 21 na 22 października) wjechał swoim bmw do... sklepu z odzieżą używaną. Do wypadku doszło na ul. Rgowskiej. Jak twierdzą policjanci, pijany kierowca chciał skręcić w ul. Bednarską. Promile w jego organizmie sprawiły, że skręcił kierownicą w... przeciwną stronę, wprost do... sklepu.