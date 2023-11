Niepełnosprawni w roli głównej. W Łodzi odbyła się konferencja poświęcona osobom z niepełnosprawnościami. Jest dla nich praca WIDEO

Głównym celem konferencji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy. A coroczne spotkania pokazują, że rozmowy i szukanie możliwości mają realny wpływ na to jak osoby z niepełnosprawnościami są postrzegane na polskim rynku.

Przez te 10 lat sytuacja na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami uległa poprawie. Poziom aktywizacji zawodowej podniósł się z 23 do 32 procent i jest to znaczny wzrost. Na rynku skandynawskim jest to ponad 50 procent, co pokazuje, że cały czas mamy jednak wiele do zrobienia w tej kwestii - mówi Hubert Gęsiarz, prezes zarządu Fundacji Łódź Akademicka.