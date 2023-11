Nie uwierzysz kto siedzi w łódzkich więzieniach. Nie tylko Polacy przebywają w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym nr 1

W trzech łódzkich jednostkach, czyli Areszcie Śledczym oraz Zakładzie Karnym nr 1 z jego oddziałem zewnętrznym przebywa około 1600 osadzonych. Wśród nich 45 osób to obcokrajowcy, w tym 33 tymczasowo aresztowanych, 1 ukarany (grzywną) i 11 skazanych (prawomocnym wyrokiem). Tymczasowo aresztowani czekają na rozstrzygnięcie swojej sytuacji prawno-karnej. Są to obywatele Ukrainy, Gruzji, Niemiec, Kongo, Białorusi, Armenii, Maroko, Indii, Uzbekistanu, Jordanii, Słowacji, Bangladeszu oraz jeden osadzony bezpaństwowiec.

Do łódzkich więzień trafili zarówno za przestępstwa o mniejszej randze, jak i za wymuszenia, gwałt na nieletnim, groźby karalne, napad, kradzież z rozbojem, bójki a także oszustwa internetowe, podszywanie się pod urzędników państwowych i zabójstwo.

Procedura ich przyjęcia do jednostki penitencjarnej jest identyczna jak w przypadku osób z polskim obywatelstwem. Jeśli zatrzymany lub skazany nie mówi po polsku często pojawia się bariera językowa. Kadra - wychowawcy, psychologowie oraz personel medyczny mogą się wówczas komunikować w języku angielskim, a jeżeli to jest niewystarczające, korzystają z translatorów lub usług tłumaczy przysięgłych. Często jednak okazuje się, że po wstępnym okresie adaptacji obcokrajowca do warunków izolacji penitencjarnej osadzony zdobywa umiejętności językowe i przynajmniej w podstawowym zakresie komunikuje się w języku polskim.