Nie będzie śledztwa w sprawie szkieletu znalezionego u zbiegu Legionów i Gdańskiej. Szczątkami zajmą się teraz archeolodzy

Kto i dlaczego zabił?

Odkrywanie ciekawych artefaktów podczas prac ziemnych w mieście to w Łodzi nic nowego. Wiele razy odkrywano zakopane w ziemi monety, kosztowności, precjoza, bywały ślady dawnej zabudowy, fundamenty, studnie, doły kloaczne, a nawet zbiornik najstarszej w Łodzi stacji benzynowej. Zdarzają się też dość często szczątki ludzkie. To z reguły ofiary wojen, zamieszek czy egzekucji, ale bywają również kości osób, które zginęły w wyniku przestępstwa. W tym przypadku jednak mamy do czynienia z historią tak odległą, że trudno byłoby ustalić kto i dlaczego zabił. Wiele nowego światła mogą do sprawy wnieść naukowcy, którzy przebadają szkielet, określą jego dokładny wiek, sposób w jaki doszło do śmierci, a także płeć zmarłego czy nawet choroby, na jakie cierpiał.