Nie będzie bezpośrednich pociągów regio z Łodzi do Wrocławia. Pociągi takie kursowały przez lata i zawsze cieszyły się dużym powodzeniem Jacek Zemła

Pomimo dużego zainteresowania pasażerów i kierowanych do organizatorów transportu kolejowego wniosków, nie wrócą do rozkładu jazdy połączenia Łódź – Wrocław realizowane przez Polregio. Pociągi takie kursowały przez lata i zawsze cieszyły się dużym powodzeniem, podobnie jak składy Polregio z Łodzi do Poznania. Te pierwsze zniknęły jednak z rozkładu trzy lata temu w związku z remontami torów. I chociaż remonty na linii Łódź - Kaliska - Ostrów Wlkp. dawno się skończyły, to pociągów nie przywrócono.