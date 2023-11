Następne dwie ulice w remoncie. Od wtorku drogowcy będą pojawiać się na kolejnych drogach.

W poniedziałek 13 listopada rozpoczęły się prace na dwóch kolejnych ulicach przewidzianych do remontu w ramach tzw. jesiennej trzynastki, czyli trzynastu ulic, których nawierzchnie miasto chce doprowadzić do zadowalającego stanu jeszcze w tym roku. Tym razem ekipy drogowców pojawiły się na ulicach Wałowej i ul. Kąkolowej.

Będzie przejazd, ale nie w każdym kierunku

Na ul. Wałowej przewidziano położenie nowego asfaltu na całym węźle drogowym (ślimak do zjazdu z Widzewskiej w kierunku centrum) u zbiegu ulic Rokicińskiej i Wałowej. Prace zaczęły się w poniedziałek, prowadzone będą połówkowo czyli najpierw jedna, potem druga połowa jezdni bez wyłączania drogi z ruchu, jednak nie obędzie się bez utrudnień. Zachowane zostaną kierunki, w których kursuje autobus MPK linii 64, dzięki czemu nie będzie zmian jego trasy. Aby dojechać z centrum do ul. Widzewskiej, trzeba będzie najpierw wjechać na ul. Wałową, z kolei jadąc od ul. Widzewskiej wjedziemy też bez przeszkód na ul. Rokicińską w stronę centrum. Nie będzie natomiast możliwości zjechania w ul. Rokicińską w stronę ronda Inwalidów. Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone w poniedziałek 13 listopada potrwają do czasu zakończenia prac, co jest przewidywane jeszcze w listopadzie.