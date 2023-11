Najpiękniejsza Polka na zgrupowaniu Miss Universe 2023 w Salwadorze. Zobacz, jak Angelika Jurkowianiec szykuje się do finału ZDJĘCIA

Miss Polski 2023 będzie reprezentować nasz kraj w finale Miss Universe 2023 w Salwadorze

Do Salwadoru zjechały najpiękniejsze dziewczyny z całego świata. Przygotowują się do finału Miss Universe 2023. Wśród nich nie mogło zabraknąć Polki - Angeliki Jurkowianiec. Uczestniczki zgrupowania szykują się do występów i prezentacji, które pozwolą jurorom wyłonić tę jedyną, która otrzyma tytuł i koronę Miss Juniverse 2023.

