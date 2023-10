Nadal nie może zapomnieć. Co prześladuje Katarzynę Dowbor?

Po dekadzie pracę w programie „Nasz nowy dom” straciła Katarzyna Dowbor.

Choć od tamtego czasu minęło już trochę czasu, to jednak wielu widzów nie jest zadowolonych z tej decyzji. Przypomnijmy, że Miszczak, w miejsce Dowbor, zatrudnił Elżbietę Romanowską.

Teściowa znanej aktorki Joanny Koroniewskiej (obie na zdjęciu) udzieliła ostatnio wywiadu dla „Pudelka”, w którym jeszcze raz odniosła się do przykrej dla niej sytuacji.

- Nie chcę oglądać programu z nową prowadzącą, bo to trochę mnie boli - powiedziała. - Wiadomo, że jeżeli twoje dziecko jest ci zabrane, to trochę boli. - Pożegnaliśmy się i myślę, że nie będziemy mieć więcej kontaktu. Jego wybory, jego decyzje. Historia i widzowie to ocenią. Miał do tego prawo, ale myślę jednak, że trzeba się kierować dobrem stacji.