Elżbieta Romanowska może być zła. Miało być lepiej, a jest... Katarzyna Dowbor triumfuje

Edward Miszczak, nowy dyrektor programowy Polsatu, wywalił z roboty Katarzynę Dowbor, która od dekady prowadziła program „Nasz nowy dom”. To miało być rozstanie ze skostniałym, przestarzałym sposobem prowadzenia tego telewizyjnego projektu. Powiew nowoczesności i świeżości miała wnieść Elżbieta Romanowska. Wydaje się, że tak kombinowali szefowie tej telewizji.

ELŻBIETA ROMANOWSKA MÓWI, DLACZEGO ZDECYDOWAŁA SIĘ ZASTĄPIĆ KATARZYNĘ DOWBOR - KLIKNIJ TUTAJ

Okazuje się, że jednak nikt nie ma patentu na mądrości tego świata, o czym zapewne już wiedzą w Polsacie.

Jak podają Wirtualne Media, pierwszy odcinek nowego sezonu „Nasz nowy dom”, oglądało średnio 904 tys. osób. Tym samym to o 140 tys. widzów mniej niż miało otwarcie programu w analogicznym okresie przed rokiem.

„Nasz nowy dom” z Elżbietą Romanowską nie przebił też wiosennej odsłony programu. Ostatnią - 20. edycję programu z Katarzyną Dowbor - oglądać można było na antenie Polsatu od 2 marca do 18 maja br. Wówczas dane mówiły o tym, że format oglądało średnio 996 tys. osób. Co ciekawe, widownia programu w porównaniu do edycji pokazywanej w analogicznym okresie rok wcześniej wzrosła aż o 45 tysięcy widzów.