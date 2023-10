Monika Mrozowska mówi o alimentach. Aktorka ma czwórkę dzieci z trzema partnerami. ZDJĘCIA

- Odpowiedziałam po prostu zgodnie z prawdą na pytanie, skąd ja mam fundusze na różnego rodzaju działania - powiedziała Party.pl. - Tu nie chodziło tylko i wyłącznie o wakacje, tylko w ogóle (...) jak ja, Monika Mrozowska, radzę sobie finansowo w życiu. Wydawało mi się, że to będzie dużym wsparciem dla innych kobiet, które z jakichś powodów decydują się na to, żeby samodzielnie wychowywać dzieci, albo wychowywać tak, jak ja wychowuję swoich synów, czyli w opiece naprzemiennej. Można w tym wszystkim pozostać niezależną kobietą i można starać się widzieć różne możliwości, żeby być osobą niezależną finansowo, żeby nie płakać i nie liczyć na to, jakiej wysokości będą te alimenty, które tak naprawdę przysługują dzieciom, a nie matkom.