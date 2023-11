Młodzieżowe Słowo Roku 2023: głosowanie trwa. Bambik, delulu, drillowiec czy może zgerypała? Znacie ich znaczenie?

Młodzieżowe Słowo Roku 2023

Trwa wybieranie najpopularniejszego słowa, wyrażenia lub określenia, używanego przez młodych ludzi w roku 2023. Plebiscyt już po raz ósmy i co roku staje się pretekstem do przyjrzenia się językowi polskiemu, zmianom, jakim ulega, preferencjom i fantazji młodego pokolenia, które modyfikuje na własny użytek polszczyznę, wpuszcza do codziennego użytku słowa pochodzące z obcych języków - głównie z angielskiego.

W I etapie do plebiscytu PWN Młodzieżowe Słowo Roku 2023, internauci zgłosili prawie 18 tysięcy słów i wyrażeń. Jurorzy wyłonili finałową dwudziestkę. Obecny etap konkursu to głosowanie - każdy może oddać głos na wybrane słowo lub wyrażenie do 30 listopada 2023.

MŁODZIEŻOWE SŁOWA ROKU 2023 I ICH ZNACZENIE - ZOBACZ w naszej galerii