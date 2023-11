Młoda żona Krzysztofa Skiby długo ukrywała straszną prawdę. Co się stało? ZDJĘCIA

- Długo ukrywałam raka piersi i wiedzieli o nim tylko najbliżsi - mówiła. - W dzień ostatniej chemioterapii napisałam o tym na Facebooku i Instagramie (2,5 roku temu), bo czułam potrzebę „zamknięcia”. W mediach nigdy o tym nie mówiłam, za wyjątkiem tego jak poprosiłam, by nie pytać więcej o dzieci, bo nie mogę ich mieć, ale nie tłumaczyłam wtedy czemu. Z Krzysiem chcieliśmy to ukrywać, by nie zostało to źle odebrane, że człowiek się żali. A nie o to chodzi. Chodzi o prewencję, która jest najważniejsza!