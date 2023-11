Mieszkaniec Łodzi rozbił auto na remontowanym odcinku autostrady o worek piasku. Sądu uznał, że nie otrzyma odszkodowania

Wjechał na worek piasku

Najechał na worek służący do stabilizacji oznakowania drogowego. W jego aucie uszkodzeniu uległo szereg elementów (m.in. górne mocowanie, łożyska i poduszki amortyzatora, amortyzator, końcówki drążka kierownicy, zwrotnicy, łożyska, pokrywa silnika). Cztery dni po zdarzeniu kierowca zgłosił szkodę ubezpieczycielowi spółki wykonującej remont odcinka autostrady na którym doszło do zdarzenia drogowego i zażądał wypłaty 5385 zł, bo tyle miała kosztować naprawa auta. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty powołując się na winę osoby trzeciej, ale jednocześnie poinformował, że umowa ubezpieczenia przewiduje franszyzę redukcyjną w wiejskości 5 tys. zł (kwota którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania). Przedstawiciel pozwanej spółki wniósł o oddalenie pozwu.

Pieniądze na naprawę auta się należą

Poszkodowany kierowca skierował więc sprawę do sądu Rejonowego dla Widzewa. Wyrokiem z 23 sierpnia 2021 r sąd przyznał mu dochodzoną przez niego kwotę wraz z odsetkami od dnia złożenia pozwu. Zdecydował także, że powód nie będzie ponosił kosztów procesu.

Apelację od powyższego wyroku wniosła strona pozwana i sprawa trafiła na wokandę Sądu Okręgowego w Łodzi. Sąd zmienił zaskarżony wyrok w całości.



Pieniądze na naprawę auta się nie należą

Sąd Okręgowy nie uwierzył kierowcy, że uszkodzenia w samochodzie powstały w opisanych przez niego okolicznościach. Zdaniem sądu kierowca w ogóle nie wykazał, że opisane w pozwie uszkodzenia pojazdu mogły powstać w wyniku kolizji, czy najechania na worek z piaskiem. Ponadto – jak zauważył sąd – powód przesłuchiwany w Sądzie Okręgowym w Łodzi zeznał, że po uderzeniu w worek z piaskiem musiał zatrzymać samochód w bezpiecznej odległości od samochodów, które stały za jego autem. Tymczasem na dołączonym przez niego do akt sprawy filmie nie widać samochodów stojących na poboczu. Co więcej: prawy kierunkowskaz w aucie powoda nie był uszkodzony i działał, a na jezdni nie widać było żadnych przeszkód.