Miał 3,5 promila i bez prawa jazdy prowadził samochód! Zatrzymali go ludzie i udaremnili jego rajd na podwójnym gazie!

2 sierpnia 2023 roku po godzinie 8.30 dyżurny radomszczańskiej policji otrzymał zgłoszenie o ujęciu nietrzeźwego kierowcy opla. Na miejscu policjanci zastali świadka. Wskazał on mężczyznę, który prawdopodobne wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu. Świadek wyjaśnił, że kiedy jechał ulicą Radomszczańską w miejscowości Brudzice bardzo zaniepokoił go sposób jazdy poruszającego się przed nim auta. Siedzący za kierownicą mężczyzna jechał całą szerokością jezdni, zjeżdżając co chwila z prawego na lewy pas. Podejrzewając, że kierowca opla może być nietrzeźwy, postanowił uniemożliwić mu dalszą jazdę. Wtedy też o całej sytuacji powiadomiony został dyżurny policji. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce przejęli dalsze czynności.

Dzięki interwencji świadka policjanci zatrzymali 39-letniego kierowcę opla, który jechał na „podwójnym gazie”. Miał on w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu i nie posiadał uprawnień do kierowania. Czujność być może zapobiegła tragedii.

- Kierującym oplem był 39-letni mieszkaniec gminy Lgota Wielka - informuje młodszy aspirant Dariusz Kaczmarek, z KPP w Radomsku. - Badanie stanu trzeźwości wskazało, że miał on w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że nie posiadał on uprawnień do kierowania.

Mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata oraz wysoka grzywna.

- Dziękujemy świadkowi za szybką reakcję, która być może zabiegła tragedii - dodaje mł.asp. Dariusz Kaczmarek. - Nietrzeźwi kierujący są ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drogach. Dlatego ważne jest, aby nie pozostawać objętym i reagować, aby wyeliminować zagrożenie. O każdej niepokojącej sytuacji można powiadomić policję dzwoniąc pod numer 112.