Medale i Krzyże zasługi - wojewoda łódzki uhonorował społeczników z województwa łódzkiego

W czasie poniedziałkowej (9 września) uroczystości krzyże zasługi wręczono za działalność na rzecz lokalnej społeczności, za działalność na rzecz samorządu lokalnego, za działalność na rzecz honorowego krwiodastwa i propagowanie idei czerwownokrzyskiej, za działalność społeczna i charytatywną, za zasługi w upamiętnianiu historii Polski, za zasługi na Niepodległej. Wręczono także jeden medal opiekuna miejsc pamięci narodowej oraz pięć medali Pro Patria przyznawanych kombatantom i osobom represjonowanym.

Przed chwilą wręczyłem wysokie odznaczenia państwowe. To dla mnie radość i zaszczy i honor, bo to jest najwyższe docenienie państwa działalności. Są tutaj samorządowcy, honorowi dawcy krwi, są działający na rzecz upamiętnienia naszej historii. To całe spektrum działalności społecznej - powiedział Karol Młynarczyk, wojewoda łódzki.