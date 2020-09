Master Pharm Łódź. Nasi rugbyści spodziewali się, że to będzie arcytrudne wyzwanie

Nie ulega wątpliwości, że właśnie to spotkanie było zdecydowanie najciekawiej zapowiadającym się starciem w trzeciej kolejce tego sezonu. I nie zawiodło oczekiwań nawet najbardziej wymagających kibiców tej pięknej dyscypliny. Nie brakowało w nim zwrotów akcji, kontrowersji sędziowskich i prawdziwie męskiej walki.

- Proszę mi wierzyć, że naprawdę wszyscy spodziewaliśmy się, że będzie to arcytrudne wyzwanie - przekonuje trener Master Pharm Przemysław Szyburski. - Spoglądając na ten mecz już z pewnego dystansu, to wszystko mogło się zdarzyć. Zawsze pozostaje niedosyt, kiedy się nie zwycięża, choć z drugiej strony Pogoń może się czuć podobnie. Poza nielicznymi wyjątkami, mogę być zadowolony z naszej postawy Tym razem gorzej było jednak ze stałymi fragmentami gry, głównie autami oraz młynem dyktowanym. Pozwoliliśmy siedlczanom na grę na naszej połowie boiska, stąd szło nam aż tak ciężko. Wiadomo, że mamy kłopoty kadrowe, myślę o absencji Dawida Plichty i Michała Mirosza, ale musimy sobie z tym jakoś poradzić. W tym tygodniu mamy jeszcze cztery treningi, zaś w najbliższy weekend dam wreszcie chłopakom trochę odpocząć. To się im bardzo przyda na tym etapie sezonu - dodaje Szyburski.