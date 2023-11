Martyna Wojciechowska zdenerwowała Sarę Boruc. Poszło na ostro! ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

Świat się jednak zmienia i to bardzo, dlatego nasze panie stają w szranki słowne w znacznie poważniejszych kwestiach, dotyczących nawet globalnych, poważnych problemów.

Martyna Wojciechowska zabrała głos w sprawie wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Napisała tak:

W Palestynie ostrzeliwane są szpitale, szkoły, osiedla. Ludność cywilna odcinana jest od prądu, Internetu, brakuje podstawowych środków higienicznych, leków, jedzenia i wody. Czy my możemy coś zrobić? Nie milczeć, bo niezależnie od tego co kto sądzi o tym konflikcie, to musimy się domagać dostępu do informacji, czyli pracy na miejscu bezstronnych organizacji i dziennikarzy. Domagać się wpuszczania na teren Strefy Gazy pomocy humanitarnej. Nie powielać fałszywych informacji. Sprawdzać wiadomości w rzetelnych źródłach.