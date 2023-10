Maria i Antoni Walaszczyk z Łodzi przeżyli razem 63 lata. Zostali uhonorowali odznaczeniem państwowym za wieloletnie pożycie Agnieszka Jedlińska

Maria i Antoni Walaszczykowie to jedna z par małżeńskich, które w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 odebrali we wtorek odznaczenia państwowe. Doceniono tych, którzy przeżyli razem co najmniej pół wieku. W przypadku tej pary było to szczególne wyróżnienie, bo są małżeństwem 63 lata - od 1960 roku.