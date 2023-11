Mandat za przejście pod szlabanem albo obok niego może zwalić z nóg. Łodzianka zasłabła, gdy usłyszała ile ma zapłacić!

Policjanci potwierdzają, że mandaty za wykroczenia na przejazdach są wręczane często i nie ma wobec sprawców taryfy ulgowej.

– Ustawodawca nie przewidział w tym przypadku żadnych widełek, nie ma możliwości by inaczej potraktować kierowcę, a inaczej rowerzystę czy pieszego – mówi dyżurny wydziału ruchu drogowego w Łodzi. – To jest mandat z góry określony i nie podlega żadnym negocjacjom. Dla niektórych jest to bardzo nieprzyjemna wiadomość, ale wyjątków nie ma.